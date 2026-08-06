Regalatasi una prestigiosa sfida ai sedicesimi di finale di un WTA 1000 contro Iga Swiatek (8), Viktorija Golubic (51) non è riuscita a piazzare il colpaccio, uscendo sconfitta con il punteggio di 6-2 6-1.

Dopo aver superato il primo turno contro Kimberly Birrell (66) e aver rimontato Donna Vekic (35) nel secondo, la zurighese ha approcciato tutto sommato bene l’incontro, rubando il servizio all’avversaria in entrata senza tuttavia confermare il break. Break che ha piazzato conseguentemente due volte la polacca, capace di infilare sette game di fila.