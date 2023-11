Alla polacca basta meno di un'ora Imago

La regina della stagione femminile è Iga Swiatek (WTA 2).

Il giorno di riposo in meno avuto dalla polacca non le ha creato problemi e si è imposta con un sonoro 6-1 6-0 su Jessica Pegula (5) all'ultimo atto delle WTA Finals. Con il successo maturato a Cancun, la nativa di Varsavia ha ottenuto il suo 6o titolo stagionale, che le è anche valso il sorpasso ai danni di Aryna Sabalenka in vetta alla classifica WTA. All'atto conclusivo Pegula non è riuscita a opporre alcuna resistenza con Swiatek che ha archiviato la pratica in meno di un'ora, inanellando 11 game consecutivi.

