Reduce da quattro sconfitte in entrata di un torneo, Jil Teichmann (WTA 141) non è andata oltre al primo turno a Ningbo, fermata da Lucia Bronzetti (60) dopo aver vinto però almeno le due partite delle qualificazioni.

L›italiana si è imposta per 7-6 (8/6) 6-4 contro l’elvetica, la cui ultima vittoria in un tabellone principale del circuito risale all’entrata in materia nella tappa di Losanna di fine luglio.

