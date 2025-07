Jil Teichmann freshfocus

Jil Teichmann (WTA 102) si è dovuta inchinare 6-0 7-5 a Irina-Camelia Begu (110) nella finale del torneo di Iasi.

Dopo aver sbagliato completamente il primo set, la biennese sembrava in grado di provare ad abbozzare la rimonta nel secondo, ma sul 4-2 in suo favore ha subito riceduto la battuta e non ha più trovato il modo di reagire.