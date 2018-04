Un'incredibile giocata di Re Federer

Saluti di rito Source: Keystone

La Cechia è la 1a finalista di Fed Cup, grazie al 3o punto trovato da Petra Kvitova contro la Germania.

A Stoccarda la no.10 al mondo ha battuto per 6-2 6-2 Angelique Kerber dopo che Julia Goerges aveva tenuto in vita le speranze tedesche superando Karolina Pliskova. Si tratta del sesto atto conclusivo negli ultimi otto anni per la Nazionale dell'est che, nei cinque precedenti, ha sempre conquistato la coppa. Il 10-11 novembre le ceche sfideranno in casa gli USA (17 trofei), che a Aix-en-Provence hanno eliminato la Francia. Ha deciso Madison Keys, che ha battuto Pauline Parmentier per 7-6 6-4.