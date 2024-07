Coco Gauff già eliminata KEY

Le Olimpiadi di Coco Gauff (WTA 2) sono terminate con la sconfitta al 3o turno contro Donna Vekic (21) per 7-6 (9/7) 6-2.

Eliminazione molto amara quella della statunitense che conduceva la 1a frazione per 5-2, ma in seguito persa al tie-break. Il secondo set invece è stato sempre sotto il controllo della croata, vinto in soli 8 game. È terminato prematuramente anche il cammino ai Giochi di Jasmine Paolini (5), sconfitta col punteggio finale di 7-5 6-3 7-5 dalla slovacca Schmiedlova (67).

