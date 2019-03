Colpo di scena: Kohlschreiber elimina Djokovic

Novak Djokovic Source: KEY

Così come successo nel torneo femminile con Naomi Osaka (battuta da una strepitosa Belinda Bencic), anche Indian Wells coniugato al maschile ha perso nella notte il suo numero uno al mondo.

Novak Djokovic si è fatto sorprendere nei sedicesimi di finale dal tedesco Philipp Kohlschreiber (ATP 39) impostosi con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco.

Per Kohlschreiber – che ora affronterà negli ottavi Gaël Monfils (19), tra gli uomini più in forma del momento – si tratta del primo successo in carriera contro un giocatore al vertice del ranking.