Frances Tiafoe Keystone

Frances Tiafoe (ATP 20) ha beneficiato del ritiro di Grigor Dimitrov (9), sul punteggio di 6-3 6-7 (7/5) 6-3 4-1 in suo favore, per accedere alla semifinale degli US Open.

Swisstxt

Nel penultimo atto, il 26enne affronterà il connazionale Taylor Fritz (12) in quello che sarà il primo derby statunitense a questo stadio del torneo di Flushing Meadows dal 2005.

In campo femminile, tutto facile per Aryna Sabalenka (WTA 2) contro la campionessa olimpica Qinwen Zheng (7). La bielorussa ha vinto 6-1 6-2 in appena 1h14' e in semifinale se la vedrà con la newyorkese Emma Navarro (12).

Swisstxt