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Tennis Tien trionfa a Ginevra

Swisstxt

23.5.2026 - 17:50

Tien vince a Ginevra
Tien vince a Ginevra
Keystone

A trionfare al torneo di Ginevra è stato l'americano Learner Tien (ATP 20), che ha superato Mariano Navone (42) in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 7-5.

SwissTXT

23.05.2026, 17:50

23.05.2026, 17:58

Dopo un primo set in cui l’argentino ha fatto la differenza nei momenti decisivi, il 20enne di origine vietnamita è salito di livello e ha messo l’avversario alle corde forzandolo anche a commettere diversi errori fino al successo finale.

Curiosamente chiunque avesse trionfato tra i due avrebbe ottenuto il proprio secondo trofeo ATP in carriera, visto che entrambi ne vantavano solamente uno prima della finale.

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