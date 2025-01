Vittoria

Niente lieto fine per Kei Nishikori (ATP 106).

SwissTXT Swisstxt

Il nipponico, che mancava da una finale da 6 anni, ha visto il primo titolo dell'anno andare al francese Alexandre Muller (67) vittorioso in rimonta per 2-6 6-1 6-3 a Hong Kong.

In maniera del tutto simile, in campo femminile Naomi Osaka (WTA 57), al primo ultimo atto da tre anni a questa parte, ha dovuto «cedere» il trofeo di Auckland alla danese Clara Tauson (50) per abbandono dopo aver vinto il primo set 6-4.

A Brisbane titoli tra gli uomini a Lehecka (ko Opelka) e tra le donne a Sabalenka (battuta Kudermetova).