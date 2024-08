Coco Gauff Key

Il Masters 1000 di Toronto ha perso la numero uno del tabellone allo stadio degli ottavi di finale.

Swisstxt

Coco Gauff (WTA 2) è stata estromessa per 6-4 6-1 da Diana Schnaider (24). Per la 20enne statunitense non una buona indicazione sulla strada verso la difesa del titolo agli US Open, mentre per la sua coetanea russa si tratta del primo successo in carriera contro una top ten. Da notare che ci sono stati due ritiri: la bielorussa Victoria Azarenka (19) ha abbandonato per un problema a una coscia, la russa Anna Kalinskaya (17) per dei capogiri.

Swisstxt