Tragedia sulla strada: morto a 24 anni Tobias Tappeiner, ex rivale di Sinner

Tobias Tappeiner, giovane promessa del tennis altoatesino, ha perso la vita in un incidente stradale sull'autostrada del Brennero. Il 24enne, noto per aver sfidato Jannik Sinner in gioventù, viaggiava contromano.

Un grave lutto ha colpito il mondo del tennis altoatesino. Come riportato da «stol.it», il 24enne Tobias Tappeiner è deceduto in un incidente stradale avvenuto domenica mattina, poco dopo le 5, sull'autostrada del Brennero.

Il giovane, che in passato era stato una promessa del tennis e aveva gareggiato contro Jannik Sinner nelle categorie giovanili, stava percorrendo la carreggiata sud in contromano nei pressi dello svincolo di Bolzano sud. In quel punto si è scontrato frontalmente con un'auto su cui viaggiava una famiglia di Varna diretta in vacanza.

L'impatto è stato fatale. La Polizia stradale sta indagando per comprendere le ragioni di questo tragico errore: Tappeiner conosceva bene quel tratto di strada e, al momento, le cause della manovra errata restano sconosciute. Le cinque persone sull'altra vettura, due genitori e tre bambini, sono rimasti feriti.

Figura conosciuta nel tennis locale

Originario di San Paolo di Appiano, il giovane era una figura conosciuta nel tennis locale. Lavorava come istruttore presso la scuola tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano e giocava nel campionato di Serie B1 con il TC Bolzano.

Durante la sua gioventù aveva partecipato a numerosi tornei e trasferte con Jannik Sinner, recente finalista al Roland Garros.

In un torneo Under 12 a Bressanone, nel 2014, Tappeiner era riuscito a sconfiggere l'attuale numero uno con un doppio 7-6, 6-3.

Una foto condivisa sui social nel 2022 li mostra sorridenti dopo un match, testimoniando un'amicizia e una rivalità sportiva nata sui campi dell'Alto Adige. «Tobi era sempre sorridente, ironico e disponibile», ricorda Stefan Laimer, direttore sportivo del TC Bolzano.

