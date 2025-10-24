Shapovalov KEY

Giornata caratterizzata da ben tre ritiri su quattro partite dei quarti di finale agli Swiss Indoors di Basilea.

Ad attirare l'attenzione è stato il forfait di Denis Shapovalov (ATP 23), con il canadese che durante il terzo set contro Joao Fonseca (46) ha gettato la spugna, lasciando intendere di essere infastidito dall'atteggiamento del brasiliano.

Hanno alzato bandiera bianca per infortunio Félix Auger-Aliassime (12) e Casper Ruud (11) mentre si è conclusa regolarmente la sfida tra Ugo Humbert (24) e Reilly Opelka (62), vinta dal francese per 7-6 (7/0) 6-4.