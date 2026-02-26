Ai quarti del Challenger di Lugano saranno presenti tre tennisti elvetici: Dominic Stricker (ATP 373), Mika Brunold (461) e Marc-Andrea Hüsler (229).
Il bernese ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Moro Canas (245) con il risultato di 6-4 6-2 e al prossimo turno sfiderà l’austriaco Joel Josef Schwaerzler (242).
Brunold ha invece eliminato per 7-5 7-6 (7/3) il danese August Holmgren (201), mentre Huesler ha battuto 7-6 (7/5) 6-4 l’estone testa di serie numero 2 del tabellone Daniil Glinka (171).
I due zurighesi incroceranno le racchette nel quarto di finale.