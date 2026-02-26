  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Tre svizzeri ai quarti a Lugano

Swisstxt

26.2.2026 - 20:36

Stricker in azione
Stricker in azione
Ti-Press

Ai quarti del Challenger di Lugano saranno presenti tre tennisti elvetici: Dominic Stricker (ATP 373), Mika Brunold (461) e Marc-Andrea Hüsler (229).

SwissTXT

26.02.2026, 20:36

Il bernese ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Moro Canas (245) con il risultato di 6-4 6-2 e al prossimo turno sfiderà l’austriaco Joel Josef Schwaerzler (242).

Brunold ha invece eliminato per 7-5 7-6 (7/3) il danese August Holmgren (201), mentre Huesler ha battuto 7-6 (7/5) 6-4 l’estone testa di serie numero 2 del tabellone Daniil Glinka (171).

I due zurighesi incroceranno le racchette nel quarto di finale.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Video correlati

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

26.02.2026

Janneh pareggia!

Janneh pareggia!

26.02.2026

Šíp gela la Tuilière

Šíp gela la Tuilière

26.02.2026

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

Janneh pareggia!

Janneh pareggia!

Šíp gela la Tuilière

Šíp gela la Tuilière

Più video

Altre notizie

Tennis. Anche Mika Brunold passa agli ottavi del Challenger di Lugano

TennisAnche Mika Brunold passa agli ottavi del Challenger di Lugano

Tennis. Stan Wawrinka eliminato agli ottavi del torneo di Dubai da Daniil Medvedev

TennisStan Wawrinka eliminato agli ottavi del torneo di Dubai da Daniil Medvedev

Tennis. Stricker e Huesler agli ottavi del Challenger di Lugano

TennisStricker e Huesler agli ottavi del Challenger di Lugano