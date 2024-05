Jarry KEY

Nuovo giorno, altra sorpresa al Masters 1000 di Roma: ad essere eliminato al Foro Italico questa volta è Stefanos Tsitsipas (ATP 8), battuto in rimonta da un incredibile Nicolas Jarry (24).

Ai quarti il 28enne si è imposto in rimonta in tre set con il risultato di 3-6 7-5 6-4 dopo una battaglia durata ben 2h42’ di gioco, e diventa così il secondo cileno assieme a ad Alejandro Tabilo (32) a raggiungere la semifinale. Tra le donne, Iga Swiatek (WTA 1) potrà andare a caccia del suo terzo trofeo nella capitale italiana. La polacca si è sbarazzata di Coco Gauff (3) per 6-4 6-3 al penultimo atto.

Swisstxt