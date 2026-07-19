Tennis
Tsitsipas trionfa a Gstaad, è il suo 13° titolo in carriera
Il greco ha battuto Collignon in 3 set.
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Stefanos Tsitsipas (ATP 85) è tornato a trionfare dopo ben 504 giorni vincendo il torneo di Gstaad.
Il greco ha infatti battuto in finale il belga Raphael Collignon (42) 6-4 6-7 (3/7) 6-3 in 2h17' di gioco.
Tsitsipas ha conquistato primo set grazie al break trovato nel decimo game, mentre il secondo se lo è portato a casa il belga al tie-break.
Il terzo parziale ha invece visto il greco riprendere in mano il gioco chiudendo al secondo match point.
Si tratta del tredicesimo titolo in carriera, il primo su suolo elvetico, per il due volte finalista Slam.