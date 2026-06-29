La rossocrociata ha infatti ottenuto il pass per il secondo turno dopo aver superato per 6-2 6-1 la wild card Mika Stojsavljevic (276).

Partita col freno a mano tirato, la sangallese si è subito trovata sotto 2-0 ma, come un diesel, è uscita alla distanza e nel primo set ha centrato tre break e sei giochi consecutivi che hanno messo alle corde la britannica.

La 17enne non si è più ripresa nemmeno nella seconda frazione, dominata ancora dall’elvetica che ha mollato il gas solo dopo un comodo 5-0.