Novak Djokovic (ATP 7) ha conquistato senza problemi l'accesso ai quarti di finale degli US Open.

Il serbo si è infatti imposto con un facile 6-3 6-3 6-2 su Jan-Lennard Struff (144). Tutto facile anche per Aryna Sabalenka (WTA 1), che ha lasciato appena 5 game a Cristina Bucsa (95). La bielorussa ha così ottenuto l'accesso al prossimo turno con il risultato di 6-1 6-4. Sabalenka affronterà ora Marketa Vondrousova (60), capace di superare Elena Rybakina (10) per 6-4 5-7 6-2, mentre Djokovic se la vedrà con Taylor Fritz (4), che ha sconfitto Tomas Machac (22) con il risultato di 6-4 6-3 6-3.