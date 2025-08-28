  1. Clienti privati
US Open Vittorie agevoli per Mirra Andreeva, Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka

Swisstxt

28.8.2025 - 08:45

Jasmine Paolini
Jasmine Paolini
KEY

Vittorie agevoli in due set per Mirra Andreeva (WTA 5), Jasmine Paolini (8) e Aryna Sabalenka (1).

SwissTXT

28.08.2025, 08:45

28.08.2025, 09:00

La russa ha superato Anastasia Potapova (53) con il risultato di 6-1 6-3 in 1h17', mentre all’italiana è servito poco di più (1h28') per sconfiggere la 17enne Iva Jovic (73) con un doppio 6-3.

La numero uno ha faticato in avvio di match contro Polina Kudermetova (67), battuta infine con il punteggio di 7-6 (7/4) 6-2 in 1h34'.

Tutto facile anche per Jessica Pegula (WTA 4) che, imponendosi Anna Blinkova (80) per 6-1 6-3, raggiunge così Victoria Azarenka (132).

