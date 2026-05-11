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Tennis Tutto facile per Sinner a Roma

Swisstxt

11.5.2026 - 17:12

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Jannik Sinner (ATP 1) ha dato prova della sua forza nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Roma, piegando con il punteggio di 6-2 6-0 Alexei Popyrin (60).

SwissTXT

11.05.2026, 17:12

11.05.2026, 17:17

Ancora a caccia del suo primo trionfo in carriera nel torneo del Foro Italico, che a un tennista italiano manca dal 1976, l’altoatesino ha piazzato subito un break in entrata, allungando ulteriormente nel quinto gioco.

Chiuso il primo set, Sinner ha dominato il secondo, guadagnandosi il derby contro Andrea Pellegrino (155). Il connazionale ha piegato Francis Tiafoe (22) per 7-6 (10/8) 6-1.

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