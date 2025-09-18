  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis L'Ucraina a sorpresa in semifinale dopo aver eliminato la Spagna alla BJK Cup

Swisstxt

18.9.2025 - 17:09

Elena Svitolina
Elena Svitolina
KEY

L'Ucraina ha fornito la sorpresa nei quarti di finale di BJK Cup eliminando la Spagna per 2-0, grazie ai successi di Kostyuk e Svitolina su Bouzas Maneiro e Badosa.

SwissTXT

18.09.2025, 17:09

18.09.2025, 17:21

Al penultimo atto se la vedranno con l'Italia, pure vittoriosa 2-0 sulla Cina grazie a Cocciaretto e Paolini.

Dall'altra parte del tabellone avanza la Gran Bretagna, che ha superato 2-0 il Giappone.

Gli USA sono invece dovuti passare dal doppio per battere il Kazakistan: dopo l'1-1 nei singolari, il duo Pegula/Townsend ha sconfitto quello kazako formato da Putinseva e Rybakina.

I più letti

«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
«Sinner purosangue italiano con l'accento di Hitler»: Fedez nella bufera per il nuovo brano
Enzo Iacchetti minaccia Eyal Mizrahi in un dibattito TV su Gaza: «Direi le stesse parole»
Rosario abbandona il trono di «Uomini e Donne» dopo una sola registrazione

Altre notizie

Tennis. Niente China Open per Sabalenka a causa di un infortunio

TennisNiente China Open per Sabalenka a causa di un infortunio

«Le voci sono vere». Carlos Alcaraz ha trovato l'amore? Ecco chi sarebbe la nuova fiamma

«Le voci sono vere»Carlos Alcaraz ha trovato l'amore? Ecco chi sarebbe la nuova fiamma

Tennis. Wawrinka sconfitto nella finale di Rennes

TennisWawrinka sconfitto nella finale di Rennes