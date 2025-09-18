Elena Svitolina KEY

L'Ucraina ha fornito la sorpresa nei quarti di finale di BJK Cup eliminando la Spagna per 2-0, grazie ai successi di Kostyuk e Svitolina su Bouzas Maneiro e Badosa.

SwissTXT Swisstxt

Al penultimo atto se la vedranno con l'Italia, pure vittoriosa 2-0 sulla Cina grazie a Cocciaretto e Paolini.

Dall'altra parte del tabellone avanza la Gran Bretagna, che ha superato 2-0 il Giappone.

Gli USA sono invece dovuti passare dal doppio per battere il Kazakistan: dopo l'1-1 nei singolari, il duo Pegula/Townsend ha sconfitto quello kazako formato da Putinseva e Rybakina.