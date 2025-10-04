Imago

Il titolo del WTA 1000 di Pechino sarà una questione tra Amanda Anisimova e Linda Noskova.

La statunitense numero 4 al mondo ha travolto la connazionale e campionessa uscente Coco Gauff (3) con uno schiacciante 6-1 6-2 in appena 58 minuti, imponendo ritmo e precisione ad una rivale apparsa in difficoltà sin dall’avvio. Nell’altra semifinale invece la ceca (27 nel ranking) ha piegato a sorpresa la statunitense restante Jessica Pegula (7) 6-3 1-6 7-6 (8/6), approdando così per la prima volta alla finale di un torneo WTA 1000.