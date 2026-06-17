Il tennista italiano Jannik Sinner (foto d'archivio). KEYSTONE

Buone notizie per Jannik Sinner, che prima di scendere sul campo di Wimbledon a fine mese, riceve una dedica speciale: infatti un asteroide porterà il nome del tennista italiano.

Hai fretta? blue News riassume per te Un asteroide porterà il nome di Jannik Sinner.

Il tributo arriva da due degli scopritori del corpo celeste e quest'ultimo si chiamerà ufficalmente «(120097) Janniksinner».

Una notizia che potrebbe dare la giusta carica all'altoatesino, in vista della difesa del titolo a Wimbledon. Mostra di più

Jannik Sinner ha ricevuto un onore davvero particolare: come riporta, tra gli altri, l'ANSA, un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, porta il suo nome.

A ufficializzare il riconoscimento è stato il Working group small bodies nomenclature (WGSBN) dell'Unione astronomica internazionale (IAU), inserendolo nel bollettino ufficiale.

Il corpo celeste è stato scoperto il 10 marzo 2003 da un team di esperti toscani presso l'Osservatorio di Campo Imperatore, e si chiamerà ufficialmente «(120097) Janniksinner».

«La sua grandezza è scritta anche tra le stelle»

A fare richiesta del tributo, su suggerimento del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino (Firenze), sono stai due degli scopritori, Fabrizio Bernardi e Maura Tombelli.

Il primo è astronomo presso la Space dynamics services, spin-off dell'Università di Pisa, scopritore del celebre asteroide «99942 Apophis». La seconda è astronoma e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino.

«Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner - hanno spiegato i due scienziati - non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori».

E hanno aggiunto: «Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle».

La giusta carica prima di Wimbledon

Una buona notizia per l'altoatesino, reduce dal flop al Roland Garros, eliminato al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo a causa del caldo torrido del torneo di Parigi.

Dopo essersi sottoposto a una serie di controlli cardiaci e metabolici al San Raffele di Milano, tutti esami con esito negativo, come scrive «La Gazzetta dello Sport», il numero uno al mondo è però tornato ad allenarsi a Montecarlo.

E prima di scendere sul campo di Wimbledon il 29 giugno, dove difenderà il titolo, il tennista parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo sull'erba dell'Hurlingham Club di Londra che vedrà tra i protagonisti anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, dal 23 al 27 giugno.