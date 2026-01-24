Applausi

Un grande Stan Wawrinka (ATP 139) ha dovuto cedere il passo nel terzo turno degli Australian Open a Talyor Friz (9).

SwissTXT Swisstxt

L'americano si è imposto alla distanza per 7-6 (7/5) 2-6 6-4 6-4 e agli ottavi affronterà Musetti (5).

Il rossocrociato se l'è battuto alla pari con l'avversario e nel primo set è l'unico a essere andato vicino al break, per poi cedere al tie-break.

Si è però riscattato dominando la seconda frazione vinta 6-2. Nel terzo un solo passo falso nel settimo gioco si è rivelato decisivo per Fritz, che ha poi fatto valere la maggior freschezza nel finale.