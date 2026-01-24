  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Un ottimo Stan è stato battuto da Fritz e saluta gli Australian Open

Swisstxt

24.1.2026 - 10:29

Applausi
Applausi

Un grande Stan Wawrinka (ATP 139) ha dovuto cedere il passo nel terzo turno degli Australian Open a Talyor Friz (9).

SwissTXT

24.01.2026, 10:29

24.01.2026, 10:34

L'americano si è imposto alla distanza per 7-6 (7/5) 2-6 6-4 6-4 e agli ottavi affronterà Musetti (5).

Il rossocrociato se l'è battuto alla pari con l'avversario e nel primo set è l'unico a essere andato vicino al break, per poi cedere al tie-break.

Si è però riscattato dominando la seconda frazione vinta 6-2. Nel terzo un solo passo falso nel settimo gioco si è rivelato decisivo per Fritz, che ha poi fatto valere la maggior freschezza nel finale.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Michelle Hunziker celebra il compleanno con una festa esclusiva con amici e familiari
Sgominata un'organizzazione internazionale che trafficava droga, la base era in Ticino?
Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»
Una sopravvissuta all'inferno di Crans-Montana mostra le ustioni

Altre notizie

Australian Open. Avanzano le tre americane e Swiatek

Australian OpenAvanzano le tre americane e Swiatek

Australian Open. Jannik Sinner soffre il caldo e di crampi, ma alla fine batte Spizzirri e avanza

Australian OpenJannik Sinner soffre il caldo e di crampi, ma alla fine batte Spizzirri e avanza

Tennis. Coppa Davis: ecco quali svizzeri giocheranno lo spareggio

TennisCoppa Davis: ecco quali svizzeri giocheranno lo spareggio