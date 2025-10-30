Una stella del tennis risponde in modo provocatorio al pubblico ingiusto di Parigi

Alejandro Davidovich Fokina festeggia dopo la vittoria su Arthur Cazaux. bild: imago

Al torneo ATP di Parigi-Bercy, il pubblico francese ha mostrato il suo lato peggiore, ma lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina vince e si vendica esultando al termine del match.

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ottavi di finale del torneo di Parigi-Bercy, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina affronta il beniamino locale Arthur Cazaux.

Il pubblico di casa non solo tifa per il francese Cazaux, ma si comporta anche in modo antisportivo nei confronti dello spagnolo, esultando per i suoi errori.

Alla fine, Davidovich Fokina vince comunque e provoca gli spettatori. Mostra di più

Nella finale degli Swiss Indoors di Basilea di domenica scorsa, Alejandro Davidovich Fokina ha perso in due set contro il brasiliano Joao Fonseca.

Nel frattempo, però, lo spagnolo è già in azione nel suo prossimo torneo, l'ATP 1000 di Parigi-Bercy, dove ha battuto il francese Valentin Royer al primo turno.

Il suo secondo avversario è invece stato Arthur Cazaux, un eroe locale. Il pubblico di Parigi è quindi stato tutt'altro che giusto in questo duello.

Non solo ha esultato quando Cazaux colpiva un vincente, ma ha anche gioito freneticamente per tutti gli errori di Davidovich. I tifosi francesi hanno addirittura cercato di interrompere quelli spagnoli con dei fischi.

Ma il tennista iberico non si è lasciato disturbare e ha vinto il match per 7-6 e 6-4 in due ore.

Dopo il match point, il 26enne ha dato libero sfogo alle emozioni. Con un gesto di buonanotte, ha messo la folla parigina ancora più contro di lui, dopodiché ha salutato gli spettatori, ha applaudito e alzato il pollice prima di lanciare un forte grido di gioia.

Stasera, giovedì, Fokina affronterà oggi il tedesco Alexander Zverev agli ottavi di finale. Anche questa volta è improbabile che riceva un grande incoraggiamento dal pubblico francese.

Bublik mette a tacere Moutet

Anche Alexander Bublik ha vissuto una partita emozionante contro un francese a Parigi, con Corentin Moutet.

Il kazako ha dichiarato in un'intervista a bordo campo dopo la partita che il suo avversario aveva parlato troppo prima della partita. L'unica opzione era quindi quella di penalizzarlo: «Ha detto che avrebbe fatto di tutto per mandarmi a casa, quindi è bello che ora sia fuori».

🇰🇿 Bublik après sa victoire face à Moutet : « Il a trop parlé avant le match. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le punir. Il a dit qu’il ferait tout pour me ramener chez moi. C’est pratique qu’il habite à Paris et que ce ne soit pas trop loin en taxi. »pic.twitter.com/W89buzZqNV — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 29, 2025

Bublik affronterà ora l'americano Taylor Fritz negli ottavi. Come Davidovich Fokina, è probabile che si guadagni più di un applauso da parte del pubblico.