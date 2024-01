Zverev

La Germania ha conquistato la seconda edizione della United Cup battendo a sorpresa in finale la favorita Polonia a Sydney.

A trascinare i tedeschi è stato Alexander Zverev, che dopo aver piegato nel singolare Hubert Hurkacz per 6-7 (3/7) 7-6 (8/6) 6-4 ha vinto in rimonta anche il doppio misto insieme a Laura Siegemund contro Iga Swiatek e lo stesso Hurkacz per 4-6 7-5 10/4. Il 26enne ha così ribaltato la situazione dopo la netta sconfitta iniziale di Angelique Kerber, al rientro dopo la pausa per maternità, contro la numero 1 mondiale, vittoriosa per 6-3 6-0.

Swisstxt