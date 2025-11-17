  1. Clienti privati
Tennis La coppia elvetica Bencic e Wawrinka giocherà alla United Cup

Swisstxt

17.11.2025 - 08:21

Giocheranno a Perth
Giocheranno a Perth
Imago

La Svizzera si affiderà a due giocatori di grande esperienza per la United Cup: saranno infatti Stan Wawrinka (ATP 156) e Belinda Bencic (WTA 11) a difendere i colori rossocrociati nel torneo a squadre miste che inaugurerà la stagione tennistica 2026 dal 2 all’11 gennaio in Australia.

SwissTXT

17.11.2025, 08:21

17.11.2025, 08:40

Il team elvetico sarà di scena a Perth, dove nell’ambito del Gruppo C affronterà l’Italia e la Francia. Gli Azzurri manderanno in campo Flavio Cobolli (22) e Jasmine Paolini (8), mentre la formazione transalpina sarà composta da Arthur Rinderknech (29) e Loïs Boisson (36).

