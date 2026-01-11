È mancato davvero poco Key

La Svizzera sfiora la United Cup, ma in finale è la Polonia a festeggiare nonostante il successo di Belinda Bencic su Iga Swiatek.

Non è bastata un'ottima Belinda Bencic (WTA 11) per regalare alla Svizzera la United Cup, che è quindi andata alla Polonia.

La sangallese ha infatti vinto il proprio singolare, battendo Iga Swiatek (2) per 3-6 6-0 6-3. Stan Wawrinka (ATP 156) è stato però sconfitto 6-3 3-6 6-3 da Hubert Hurkacz (83).

Il vodese ha quindi costretto il doppio misto a scendere in campo per cercare il secondo e decisivo punto. Secondo punto che è però andato alla coppia Kawa/Zielinski vittoriosi su Bencic/Paul per 6-4 6-3.