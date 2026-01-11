  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis United Cup alla Polonia: alla Svizzera non basta una grande Bencic

Swisstxt

11.1.2026 - 14:22

È mancato davvero poco
È mancato davvero poco
Key

La Svizzera sfiora la United Cup, ma in finale è la Polonia a festeggiare nonostante il successo di Belinda Bencic su Iga Swiatek.

SwissTXT

11.01.2026, 14:22

11.01.2026, 14:26

Non è bastata un'ottima Belinda Bencic (WTA 11) per regalare alla Svizzera la United Cup, che è quindi andata alla Polonia.

La sangallese ha infatti vinto il proprio singolare, battendo Iga Swiatek (2) per 3-6 6-0 6-3. Stan Wawrinka (ATP 156) è stato però sconfitto 6-3 3-6 6-3 da Hubert Hurkacz (83).

Il vodese ha quindi costretto il doppio misto a scendere in campo per cercare il secondo e decisivo punto. Secondo punto che è però andato alla coppia Kawa/Zielinski vittoriosi su Bencic/Paul per 6-4 6-3.

I più letti

Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation
Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera
Nestlé boicotta Migros, la maionese Thomy è irreperibile
Tasse sui veicoli elettrici dal 2030, molte le opposizioni
Slalom di Adelboden, Meillard tradito da un'inforcata, vince Rassat

Video correlati

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Più video

Altre notizie

Tennis. Alcaraz batte Sinner a Seul

TennisAlcaraz batte Sinner a Seul

Tennis. United Cup, Svizzera in finale! Belgio superato grazie al doppio

TennisUnited Cup, Svizzera in finale! Belgio superato grazie al doppio

Tennis. Wawrinka ci sarà agli Australian Open

TennisWawrinka ci sarà agli Australian Open