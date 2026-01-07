Bencic Paul Imago

Continua il cammino della Svizzera nella United Cup. Trascinati da Belinda Bencic (WTA 11), i rossocrociati si sono qualificati per le semifinali battendo per 2-1 l'Argentina a Perth.

La sangallese ha dapprima sconfitto agevolmente Solana Sierra (66) con un doppio 6-2, poi in coppia con Jakub Paul ha trovato il punto decisivo contro Maria Lourdes Carle e Guido Andreozzi, battuti 6-3 6-3.

Nel mezzo Stan Wawrinka (ATP 156) si era arreso 7-5 6-4 a Sebastian Baez (43). Al penultimo atto, in programma sabato a Perth, i rossocrociati affronteranno la Cechia o il Belgio.