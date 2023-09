Djokovic KEY

Novak Djokovic (ATP 2) si è preso la rivincita su Daniil Medvedev (3) dopo la finale persa nel 2021.

Questa volta a vincere gli US Open è stato il serbo, impostosi per 6-3 7-6 (7/5) 6-3, e salito a quota 24 Slam in carriera. Per Nole si tratta del quarto trionfo a Flushing Meadows, il terzo in un Major nel 2023 dopo gli Australian Open e il Roland Garros. Il russo resta dal canto suo fermo proprio al successo nella città della Grande Mela del 2021. Il punteggio ha forse punito severamente Medvedev, che nella seconda frazione non ha sfruttato un set point, cedendo di fronte alla classe del serbo.

Swisstxt