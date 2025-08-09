L'edizione 2025 degli US Open si preannuncia assai particolare, tra record di montepremi e nuove misure a sostegno dei giocatori e delle giocatrici.
Hai fretta? blue News riassume per te
- L’US Open 2025 offrirà un montepremi record di 90 milioni di dollari, il più alto nella storia del tennis.
- I vincitori dei singolari maschile e femminile incasseranno 5 milioni ciascuno, mentre anche le fasi preliminari e il doppio vedranno aumenti significativi.
- Il torneo prevede anche bonus logistici per i tennisti, come rimborsi viaggio, alloggio gratuito e incordature offerte.
Il torneo di tennis più ricco della storia è pronto a partire. Come annunciato ufficialmente dall'associazione tennistica americana (USTA), l'edizione 2025 degli US Open metterà in palio un montepremi complessivo da capogiro: 90 milioni di dollari, il più alto mai raggiunto in uno sport con racchetta.
Si tratta di un incremento del 20% rispetto ai 75 milioni distribuiti nel 2024.
5 milioni per i vincitori
I campioni del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno 5 milioni di dollari, con un aumento del 39% rispetto ai 3,6 milioni dell’anno precedente.
Anche le altre fasi del tabellone principale godranno di aumenti a doppia cifra: i finalisti guadagneranno 2,5 milioni, i semifinalisti 1,26 milioni, i quarti di finale 660'000 dollari e chi raggiungerà gli ottavi ne porterà a casa 400'000.
L'USTA sottolinea come l'obiettivo sia garantire premi significativi anche ai giocatori che non raggiungono le fasi finali, con una politica di redistribuzione equa già attuata negli ultimi anni.
Novità anche per il doppio e nelle qualifiche
Per la prima volta nella storia, le coppie vincitrici dei tornei di doppio maschile, femminile e misto riceveranno 1 milione di dollari. Il montepremi totale per i tornei di doppio sale così a 4,78 milioni, con un +23% rispetto al 2024.
Anche il torneo di qualificazione riceverà un boost significativo, con 8 milioni di dollari destinati ai partecipanti (+10% rispetto all’anno scorso).
Sostegno extra per i giocatori
Oltre al montepremi, il torneo offrirà una serie di aiuti economici ai partecipanti per ridurre i costi: rimborso viaggi da 1'000 dollari, stanze gratuite nell'hotel ufficiale o un contributo di 600 dollari al giorno in caso di sistemazioni alternative.
Inoltre, l'incordatura di 5 racchette per turno sarà gratuita.
I prossimi US Open, che andranno in scena dal 24 agosto al 7 settembre, sono dunque pronti a scrivere la storia sia dentro che fuori il campo da gioco.