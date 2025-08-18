  1. Clienti privati
Tennis Nel doppio misto degli US Open Bencic dovrà subito vedersela con Sinner

Swisstxt

18.8.2025 - 09:08

Avversari ostici
Avversari ostici
KEY

Il cammino di Belinda Bencic (WTA 19) nel rivoluzionato torneo di doppio misto degli US Open, che assegnerà ai vincitori un milione di dollari, sarà subito in salita.

SwissTXT

18.08.2025, 09:08

18.08.2025, 09:13

La svizzera, che farà coppia con il tedesco Alexander Zverev (ATP 3), se la vedrà con il numero uno al mondo Jannik Sinner e con la specialista di doppio Katerina Siniakova (73).

La ceca ha sostituito all’ultimo momento la statunitense Emma Navarro (11), la quale ha preferito giocare a Monterrey invece che scendere in campo al fianco dell’italiano nello Slam casalingo.

