Tennis US Open, Kym esce a testa alta

Swisstxt

30.8.2025 - 06:55

Jérôme Kym
Jérôme Kym
KEY

altra pagina della favola che ha vissuto in queste due settimane a NY.

SwissTXT

30.08.2025, 06:55

Jérôme Kym (ATP 175) ha alzato ancora il suo livello per reggere il confronto con Taylor Fritz (4) nel 3o turno degli US Open, ma non è bastato per scrivere un’ L’elvetico, uscito dalle qualificazioni, si è arreso per 7-6 (7/3) 6-7 (9/11) 6-4 6-4 dopo quasi 3 ore di battaglia, con entrambi solidi alla battuta. Per vedere la prima palla break si è atteso fino al 7o gioco del terzo set, con lo statunitense che da lì ha accelerato. L'argoviese ha però retto fino alla fine, meritandosi gli applausi del pubblico di casa.

