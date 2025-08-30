Jérôme Kym KEY

Jérôme Kym (ATP 175) ha alzato ancora il suo livello per reggere il confronto con Taylor Fritz (4) nel 3o turno degli US Open, ma non è bastato per scrivere un’ L’elvetico, uscito dalle qualificazioni, si è arreso per 7-6 (7/3) 6-7 (9/11) 6-4 6-4 dopo quasi 3 ore di battaglia, con entrambi solidi alla battuta. Per vedere la prima palla break si è atteso fino al 7o gioco del terzo set, con lo statunitense che da lì ha accelerato. L'argoviese ha però retto fino alla fine, meritandosi gli applausi del pubblico di casa.