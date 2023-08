Dominic Stricker Imago

Per la seconda volta nella sua giovane carriera, Dominic Stricker (ATP 128) ha raggiunto il secondo turno di un torneo del Grande Slam.

Esattamente come a Wimbledon, anche agli US Open la vittima del rossocrociato è stata Alexei Popyrin (41), sconfitto in questo caso in maniera più agevole con i parziali di 6-3 6-4 3-6 6-3 in poco più di 2h30' di gioco. Vinti i primi due set, l'elvetico ha avuto un breve passaggio a vuoto nel 3o. Il bernese si è però subito rialzato nella quarta frazione e ha così vendicato Stan Wawrinka (49), battuto da Popyrin in finale a Umago.

Swisstxt