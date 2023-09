Wawrinka Imago

Stan Wawrinka (ATP 49) ha raggiunto il terzo turno degli US Open grazie al successo sull'argentino Tomas Martin Etcheverry (34) ottenuto in quattro set col punteggio di 7-6 (8/6) 6-7 (7/9) 6-3 6-2 in 3h39' di gioco.

In parità dopo due frazioni, entrambe finite al tie-break, il vodese ha fatto la differenza a partire dalla metà del terzo set, dove il calo fisico dell'avversario ha fatto da contraltare alla brillantezza del 38enne. Ora il rossocrociato dovrà vedersela con Jannik Sinner (6), già incrociato due volte in stagione e due volte uscito vincitore dai confronti.

Swisstxt