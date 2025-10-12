  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Vacherot corona la sua favola trionfando a Shanghai

Swisstxt

12.10.2025 - 13:20

Valentin Vacherot
Valentin Vacherot
KEY

Una favola a lieto fine quella di Valentin Vacherot (ATP 204) a Shanghai.

SwissTXT

12.10.2025, 13:20

12.10.2025, 14:03

Il tennista monegasco, partito dalle qualificazioni, ha conquistato il titolo battendo in finale il cugino Arthur Rinderknech (54).

Dopo aver perso il primo set, il 26enne ha ribaltato l'incontro, trovando il break decisivo in apertura di terza frazione. Vacherot, primo tennista di Monaco a trionfare in un Masters 1000, compie un balzo nella classifica mondiale, passando dalla 204a alla 40a posizione.

Contemporaneamente si migliora anche il francese, entrato in top 30.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Tra sorrisi e applausi. Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire

Tra sorrisi e applausiRoger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire

Tennis. Gauff prima finalista a Wuhan

TennisGauff prima finalista a Wuhan

Tennis. Djokovic fermato dalla schiena in semifinale al Masters di Shanghai

TennisDjokovic fermato dalla schiena in semifinale al Masters di Shanghai

«Non è facile». Perché la leggenda del tennis Roger Federer è solo assistente allenatore dei suoi figli?

«Non è facile»Perché la leggenda del tennis Roger Federer è solo assistente allenatore dei suoi figli?