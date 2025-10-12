Una favola a lieto fine quella di Valentin Vacherot (ATP 204) a Shanghai.
Il tennista monegasco, partito dalle qualificazioni, ha conquistato il titolo battendo in finale il cugino Arthur Rinderknech (54).
Dopo aver perso il primo set, il 26enne ha ribaltato l'incontro, trovando il break decisivo in apertura di terza frazione. Vacherot, primo tennista di Monaco a trionfare in un Masters 1000, compie un balzo nella classifica mondiale, passando dalla 204a alla 40a posizione.
Contemporaneamente si migliora anche il francese, entrato in top 30.