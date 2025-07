Venus Williams Keystone

Venus Williams è stata eliminata dal WTA 500 di Washington da Magdalena Frech (WTA 24) con un doppio 6-2.

Swisstxt

La 45enne guarda però già al futuro e dopo aver ricevuto una wild card per il Master 1000 di Cincinnati spera di essere invitata anche agli US Open, sia nel doppio misto che in singolare.