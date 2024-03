Otto Virtanen Ti-Press

Proprio come un anno fa in finale, Otto Virtanen (ATP 126) si è sbarazzato di Cem Ilkel (318) al Challenger di Lugano, ma questa volta allo stadio degli ottavi.

Il finlandese campione in carica ha agilmente battuto per 6-2 6-1 il turco in 50', regalandosi la sfida con Pierre-Hugues Herbert (158) ai quarti.

Swisstxt