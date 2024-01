Djokovic Keystone

Novak Djokovic (ATP 1) ha faticato più del previsto per superare il primo turno degli Australian Open, che lo vedeva opposto al 18enne croato Dino Prizmic (178), uscito dalle qualificazioni e alla prima apparizione in un torneo del Grande Slam.

Il serbo si è infine imposto 6-2 6-7 (5/7) 6-3 6-4. Ha rischiato grosso Andrey Rublev (5), portato al tie-break del quinto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild (78), capace di rimontare due set al russo. In campo femminile la greca Maria Sakkari (WTA 8) non ha lasciato scampo alla giapponese Nao Hibino (92), battuta in appena 72’ per 6-4 6-1.

Swisstxt