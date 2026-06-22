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Ecco come mai Vondrousova sospesa per 4 anni dall’Agenzia internazionale dell’integrità nel tennis

Swisstxt

22.6.2026 - 15:50

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La ceca Marketa Vondrousova è stata sospesa per quattro anni dall’ITIA, l’Agenzia internazionale dell’integrità nel tennis.

SwissTXT

22.06.2026, 15:50

22.06.2026, 16:19

La 26enne, vincitrice a Wimbledon nel 2019 era sotto investigazione da aprile per aver rifiutato un controllo antidoping a casa propria in dicembre, cosa che la stessa giocatrice aveva inizialmente negato.

«Vondrousova non ha inviato un campione quando le è stato richiesto dall’agenzia DCO (Ufficio Controllo Doping) durante un test al di fuori delle competizioni il 3 dicembre 2025», si legge nel comunicato ITIA.

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