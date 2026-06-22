La ceca Marketa Vondrousova è stata sospesa per quattro anni dall’ITIA, l’Agenzia internazionale dell’integrità nel tennis.
La 26enne, vincitrice a Wimbledon nel 2019 era sotto investigazione da aprile per aver rifiutato un controllo antidoping a casa propria in dicembre, cosa che la stessa giocatrice aveva inizialmente negato.
«Vondrousova non ha inviato un campione quando le è stato richiesto dall’agenzia DCO (Ufficio Controllo Doping) durante un test al di fuori delle competizioni il 3 dicembre 2025», si legge nel comunicato ITIA.