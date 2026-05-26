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Tennis Waltert eliminata da Siniakova

Swisstxt

26.5.2026 - 20:33

Out
Out

Si è concluso già al primo turno il Roland Garros di Simona Waltert (WTA 91).

SwissTXT

26.05.2026, 20:33

La rossocrociata è stata superata dalla più quotata Katerina Siniakova (36) con il punteggio di 6-4 7-6 (7/4). Nella prima frazione l’elvetica è stata brava a riequilibrare le cose dall'1-3, ma sul più bello ha subito un altro break. In salita anche il secondo set, con Waltert che si è immediatamente fatta rubare il servizio, ma anche in questo caso è riuscita a rientrare e addirittura a ribaltare le cose. Dopo aver sprecato 6 break-point su servizio dell'avversaria, l'elvetica è crollata al tie-break.

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