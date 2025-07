Simona Waltert KEY

Il derby svizzero nei quarti di finale del WTA 250 di Iasi ci sarà.

Simona Waltert (127) ha infatti battuto per 6-4 7-6 (7/2) Irene Burillo Escorihuela (251) negli ottavi e ha raggiunto Jil Teichmann (102) al terzo turno. La 24enne, pur dovendo recuperare in entrambi i set, è riuscita a passare. L'elvetica ha saputo rispondere due volte ai break subiti per chiudere la 1a frazione sul servizio della 27enne. Nella 2a la svizzera è riemersa dal 2-5, prima di incassare un altro break. Ma annullando due set point ha trascinato l'iberica al tie-break, dove ha chiuso la pendenza.