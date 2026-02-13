Faria è reduce da un ottimo Roland Garros, dove ha battuto Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov e Jan-Lennard Struff prima di arrendersi a Frances Tiafoe.

Grazie a una wild card saranno presenti anche Kilian Feldbausch, Dominic Stricker e Jérôme Kym. Affronteranno rispettivamente Kecmanovic, Munar e un qualificato.

Marc-Andrea Hüsler dovrà invece guadagnarsi un posto nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, attualmente in corso.