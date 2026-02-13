Wawrinka
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Stan Wawrinka (ATP 109) affronterà il portoghese Jaime Faria (98) al primo turno del torneo di Gstaad, in programma dall'11 al 19 luglio.
Faria è reduce da un ottimo Roland Garros, dove ha battuto Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov e Jan-Lennard Struff prima di arrendersi a Frances Tiafoe.
Grazie a una wild card saranno presenti anche Kilian Feldbausch, Dominic Stricker e Jérôme Kym. Affronteranno rispettivamente Kecmanovic, Munar e un qualificato.
Marc-Andrea Hüsler dovrà invece guadagnarsi un posto nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, attualmente in corso.