Tennis Wawrinka ci sarà agli Australian Open

Swisstxt

9.1.2026 - 08:52

Wawrinka sarà in campo a Melbourne.
Wawrinka sarà in campo a Melbourne.
Keystone

Stan Wawrinka (ATP 156) parteciperà per la 20esima volta agli Australian Open.

SwissTXT

09.01.2026, 08:52

09.01.2026, 09:15

Il vincitore del 2014, attualmente impegnato nella United Cup, ha infatti ricevuto una wild card per il primo Grande Slam dell’anno.

In campo con Bencic. Wawrinka inizia il suo tour d'addio a Perth, con un obiettivo ancora in testa, ecco quale

In campo con BencicWawrinka inizia il suo tour d'addio a Perth, con un obiettivo ancora in testa, ecco quale

«Significa tantissimo per me poterci essere nel mio ultimo anno sul circuito», ha dichiarato il 40enne.

Non disputerà invece il torneo di singolare Nick Kyrgios (670), il quale ha annunciato di non avere ancora la condizione fisica necessaria dopo il lungo stop per infortunio.

L'australiano sarà di scena nel doppio insieme al connazionale Thanasi Kokkinakis.

