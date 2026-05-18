Iron Stan strappa la vittoria al tie-break e avanza agli ottavi Keystone

Il Geneva Open è iniziato nel migliore dei modi per Wawrinka (ATP 119).

SwissTXT Swisstxt

Il vodese, che avrebbe dovuto affrontare la settima testa di serie del tabellone Tabilo (35), ha beneficiato del forfait del cileno e si è imposto sul lucky loser Brancaccio (241) con il punteggio di 6-2 4-6 7-6 (7/5).

Sulla terra rossa ginevrina il padrone di casa ha chiuso la prima frazione con facilità, strappando per due volte il servizio all’avversario.

Iron Stan ha però lasciato il secondo set all’italiano, prima di ritrovare il ritmo nel terzo e conquistare la vittoria al tie-break.