  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Wawrinka agli ottavi a Ginevra

Swisstxt

18.5.2026 - 20:35

Iron Stan strappa la vittoria al tie-break e avanza agli ottavi
Iron Stan strappa la vittoria al tie-break e avanza agli ottavi
Keystone

Il Geneva Open è iniziato nel migliore dei modi per Wawrinka (ATP 119).

SwissTXT

18.05.2026, 20:35

18.05.2026, 20:43

Il vodese, che avrebbe dovuto affrontare la settima testa di serie del tabellone Tabilo (35), ha beneficiato del forfait del cileno e si è imposto sul lucky loser Brancaccio (241) con il punteggio di 6-2 4-6 7-6 (7/5).

Sulla terra rossa ginevrina il padrone di casa ha chiuso la prima frazione con facilità, strappando per due volte il servizio all’avversario.

Iron Stan ha però lasciato il secondo set all’italiano, prima di ritrovare il ritmo nel terzo e conquistare la vittoria al tie-break.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Fiorello chiama Amadeus dal Salone del Libro: «Dai Ama, torna in Rai»
Individuati i corpi dei 4 sub italiani nella grotta alle Maldive
Due caccia EA-18 si scontrano a mezz'aria e precipitano al «Gunfighter Skies Air Show» in Idaho
La gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»

Altre notizie

Dopo la vittoria. La gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»

Dopo la vittoriaLa gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»

Tennis. Qualificazioni Roland Garros, bene Bertola

TennisQualificazioni Roland Garros, bene Bertola

A 50 anni da Panatta. Sinner conquista Roma battendo Ruud e completa il Career Golden Masters

A 50 anni da PanattaSinner conquista Roma battendo Ruud e completa il Career Golden Masters