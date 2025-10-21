  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Swiss Indoors Un super Wawrinka si prende gli ottavi di finale

Swisstxt

21.10.2025 - 22:48

Sprazzi dello Stan dei tempi d'oro
Sprazzi dello Stan dei tempi d'oro
Keystone

Per oltre un'ora sul parquet del St. Jakobshalle si è rivisto, a lunghi tratti, lo Stan Wawrinka (ATP 158) dei tempi d’oro.

SwissTXT

21.10.2025, 22:48

Il vodese ha deliziato il pubblico di Basilea con splendidi colpi, valsi il 6-1 7-6 (7/3) su Miomir Kecmanovic (52) e il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Alla sua 18esima apparizione agli Swiss Indoors ora il 40enne sfiderà il vincente di Casper Ruud-Quentin Halys.

Non si assisterà invece al back-to-back di Giovanni Mpetshi Perricard (33), vincitore dell’edizione 2024 ma quest’anno eliminato in 7-6 (8/6) 6-3 da Joao Fonseca (46).

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor
Un medico avrebbe trovato DNA alieno nel genoma di diversi individui. Ecco cosa si sa
Le iniezioni dimagranti possono causare effetti collaterali molto pericolosi, ecco quali
Ecco come Trump cerca di raccogliere denaro in Svizzera

Video correlati

PSV – Napoli 6:2

PSV – Napoli 6:2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Leverkusen – PSG 2:7

Leverkusen – PSG 2:7

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Villarreal – Manchester City 0:2

Villarreal – Manchester City 0:2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

PSV – Napoli 6:2

PSV – Napoli 6:2

Leverkusen – PSG 2:7

Leverkusen – PSG 2:7

Villarreal – Manchester City 0:2

Villarreal – Manchester City 0:2

Più video

Altre notizie

Sci. FIS, no a russi e bielorussi ai Giochi Olimpici

SciFIS, no a russi e bielorussi ai Giochi Olimpici

Ginnastica. La ticinese Bickel in finale ai Mondiali di Giacarta

GinnasticaLa ticinese Bickel in finale ai Mondiali di Giacarta

Dal 1. dicembre. I club israeliani di basket torneranno a disputare le partite casalinghe

Dal 1. dicembreI club israeliani di basket torneranno a disputare le partite casalinghe

Calcio. Dopo gli esoneri di Espirito Santo e Postecoglou, il Forest ingaggia Sean Dyche

CalcioDopo gli esoneri di Espirito Santo e Postecoglou, il Forest ingaggia Sean Dyche

Le autorità indagano. L'ex stella del football Doug Martin muore dopo una colluttazione con la polizia

Le autorità indaganoL'ex stella del football Doug Martin muore dopo una colluttazione con la polizia

Prima volta in 86 anni. La favola ha il suo lieto fine, il Mjällby è campione di Svezia

Prima volta in 86 anniLa favola ha il suo lieto fine, il Mjällby è campione di Svezia