Per oltre un'ora sul parquet del St. Jakobshalle si è rivisto, a lunghi tratti, lo Stan Wawrinka (ATP 158) dei tempi d’oro.
Il vodese ha deliziato il pubblico di Basilea con splendidi colpi, valsi il 6-1 7-6 (7/3) su Miomir Kecmanovic (52) e il passaggio del turno agli ottavi di finale.
Alla sua 18esima apparizione agli Swiss Indoors ora il 40enne sfiderà il vincente di Casper Ruud-Quentin Halys.
Non si assisterà invece al back-to-back di Giovanni Mpetshi Perricard (33), vincitore dell’edizione 2024 ma quest’anno eliminato in 7-6 (8/6) 6-3 da Joao Fonseca (46).