Wawrinka KEY

Una grande rimonta ha permesso a Stan Wawrinka (ATP 159) di superare il primo turno ad Atene battendo Boric van de Zandschulp (80).

SwissTXT Swisstxt

Il vodese si è imposto dopo 2 ore e 22 minuti per 2-6 7-6 (7/5) 7-5. Subito sotto in entrata di match e incapace di risalire nel primo set, ha portato al tie-break l’olandese nel secondo. Al termine di una terza frazione ancora equilibrata il 40enne elvetico ha conquistato le prime palle break dell’incontro e ha sfruttato il primo match point.

Iron Stan dovrà ora cercare l'impresa contro Lorenzo Musetti (9), con l'italiano a caccia del pass per le Finals.