Wawrinka batte Medvedev a Metz

Stan Wawrinka (ATP 284) sembra finalmente sulla strada giusta per ritrovare il suo miglior tennis.

Negli ottavi di finale di Metz il 37enne vodese ha avuto la meglio sull'ex numero uno del mondo Daniil Medvedev (4) con il risultato di 6-4 6-7 (7/9) 6-3 in 2h21'. Il match sarebbe potuto finire ben prima se il rossocrociato, impeccabile in tutto il primo set, non avesse sprecato un match point nel tie-break della seconda frazione. Al prossimo turno sul duro francese Stanimal, che non batteva un top 10 da quasi 2 anni, se la vedrà con lo svedese Mikael Ymer (100).

Swisstxt