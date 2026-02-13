Davanti a un folto pubblico (tra gli altri pure Loïc Meillard), l'elvetico si è inchinato a Jaime Faria (92) per 6-7 (8/10) 6-4 6-4.

Il primo set si è giocato alla pari e si è deciso al tie-break, nel quale Stanimal è stato più freddo. L'equilibrio è continuato, ma in maniera speculare il 22enne portoghese ha trovato il break decisivo nelle altre due frazioni proprio al decimo gioco.

Nel derby rossocrociato tra Jerôme Kym (186) e Dylan Dietrich (618) ad avere la meglio è stato il primo.