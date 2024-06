Wimbledon 2024: nessuna sorpresa dal sorteggio keystone

Il sorteggio di Wimbledon non ha riservato sorprese per i big e ha decretato turni agli antipodi per gli svizzeri.

Swisstxt

Wawrinka (ATP 93) debutterà contro la Wild Card Broom (245), mentre più ostica la sfida di Stricker (151) con Fils (34).

Sinner giocherà contro Hanfmann (95), Alcaraz (3) con Lajal (262) e Djokovic (2) se la vedrà con Kopriva (123).

In campo femminile Golubic (WTA 69) inizierà il torneo da Niemeier (96), mentre tra le big da notare Swiatek (1)-Kenin (49) e Gauff (2)-Dolehide.

La difesa del titolo di Vondrousova (6) inizierà contro Bouzas Maneiro (83).

Swisstxt